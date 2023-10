Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra street food, castagne, frittelle e tanta magia

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso tornano le Antiche Fiere di San Luca 2023 con tante bancarelle e tra dolci e specialità non mancherà lo stand della Gastronomia Albertini con oca arrosta, folpi con il sedano, bigoli in salsa e pasta al sugo d’oca, pasta e fagioli, trippe in brodo e pasticcio al radicchio, grigliate con polenta e baccalà. Ci sarà anche la fiera commerciale con 22 operatori e, ovviamente, le immancabili giostre del luna park per grandi e piccini. Per il XXXV Festival Organistico Internazionale “Città di Treviso e della Marca trevigiana” c'è poi, all’organo Zanin della chiesa parrocchiale di Santa Bona c'è Felix Marangoni, mentre a Conegliano l'appuntamento è alla Chiesa dei Ss. Martino e Rosa con l’organo Giovan Battista De Lorenzi. A Palazzo Giacomelli, invece, occhio ai concerti legati alla rassegna "Baroque Experience 2023".

- A Spresiano arriva l'International Street Food con tanto di street food, birra artigianale e dolci tipici italiani.

- A Miane è il momento della 79^ Festa dei Marroni di Combai tra artigianato, sport, cultura, arte e gastronomia.

- A Pederobba continua la 49^ Mostra dei marroni del Monfenera con tanto di piatti a tema "castagna" e luna park.

- A Gaiarine (Campomolino) c'è la Sagra d'autunno con stand gastronomico, live music e balli.

- A Nervesa della Battaglia ecco la Sagra di Bidasio con stand gastronomico con specialità tipiche della tradizione.

- A Portobuffolè non mancate alla 23^ Rassegna dei vini del Piave e Livenza.

- A Vallio di Roncade termina in questo fine settimana la 48^ Sagra del Rosario con tanto di fornito stand gastronomico, mentre sabato in centro città torna la Mostra Mercato Antiquariato.

- A San Pietro di Feletto ecco "La Quarta de Otobre" con stand gastronomico, dj set, musica, castagne e vin novo.

- A Conegliano torna il mercato de "Gli ambulanti di Forte dei Marmi" all’insegna dello shopping più glamour e conveniente.

- A Sarmede termina la rassegna Le Fiere del Teatro 2023 (alla sua 34^ edizione) appuntamento da non perdere con il Circo Patuf.

- A Santa Lucia di Piave non perdetevi l'appuntamento con la 2° edizione di Magika - La fiera della Magia e del Mistero. La fiera raccoglierà stand a tema e sarà un punto d'incontro per passare del tempo con chi condivide i propri interessi e porterà sul palco artisti da tutta Italia che vi stupiranno con i loro spettacoli di magia.

- A Villorba, al Centro Commerciale Panorama, si conclude "Sportiamo" con la partecipazione di Angeldance, Asd Ardor (ginnastica ritmica), Asd Park Tennis e Villorba Rugby. All'Ippodromo, invece, occhio a "Vino Top in Tour", evento dedicato alle degustazioni e all'acquisto dei migliori vini d'Italia e d' Europa.

- A Castelfranco Veneto, al parco di Villa Bolasco, invece, continua la terza edizione di Omnefest (festival internazionale dedicato alla fotografia e alla scoperta del paesaggio contemporaneo) con molteplici mostre ed incontri. In centro città, invece, spazio ad "Artigianato in centro" con la relativo mostra-mercato.

- Alla Rotonda di Badoere di Morgano domenica c'è la Mostra dell'Artigianato e della Creatività.

- Infine, a Godega di Sant'Urbano domenica torna il Mercatino dell'antiquariato e collezionismo.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Conegliano il Corocastel porta in scena "Bianca di Collalto", opera musicale ispirata alla celebre leggenda dell'ancella murata viva nel castello di Collalto.

- A Mareno di Piave occhio ad Aldo Tagliapietra Band in concerto al Corner Live.

- A Fontanelle inizia la rassegna concertistica "La musica nei secoli" 2023 con una serata dedicata all’età d’oro della polifonia sacra.

- A Gaiarine segnatevi lo spettacolo "Chi è di scena?".

- A Quinto, presso l’Atelier di Maria Mayer, c'è il workshop pratico ed immersivo dedicato ai futuri sposi.

- Per gli amanti di escursioni e passeggiate proponiamo: la passeggiata in Cansiglio "Benessere cromatico", a Farra di Soligo "I meravigliosi colli tra boschi, torrenti e vigneti", a Carbonera la visita guidata a Villa Tiepolo Passi, "Alla scoperta di Villa Chiminelli" a Castelfranco Veneto e a Sernaglia della Battaglia "La Piave per la pace" quale camminata ed happening lungo il fiume.

MOSTRE

- A Treviso, a Cà dei Carraresi, termina la mostra collettiva “FAMART. Futuro ambizioso Motivazione Arte” sull'arte contemporanea, mentre alla Associazione Culturale Lazzari trova spazio la mostra "Archetipo" di Giovanbattista Cilluffo e Sergio Marchioro.

- Ad Asolo spazio alla mostra collettiva "Intimità estetica, una ricerca condivisa" e la mostra “Story Hunters | Jana Machatová & Peter Machata”.

- A Crocetta del montello c'è la mostra “GenerAzione Grave”. L’intento dell’iniziativa è quello di mostrare ai visitatori cosa sono le Grave di Ciano e quale sia il loro valore dal punto di vista naturalistico, ecologico, ambientale e storico.

- A Montebelluna, a Villa Romivo, spazio alla mostra "Francisco Goya. Los Caprichos - I Capricci" che comprende quindici incisioni delle 80 realizzate ad acquaforte e acquatinta da Francisco Goya e date alle stampe nel 1799.

- A Vittorio Veneto la mostra "Oltre lo specchio" in cui alcune opere della Collezione Maria Fioretti Paludetti vengono affiancate da ritratti fotografici di Ilia Da Lozzo.

- A Casier continua la mostra “Tra Carso e Laguna. Opere 1950 | 1980” di Liliana Cossovel.

- A Monastier ecco "Ars in tempore" alla sua 4^ edizione, mostra diffusa con 20 artisti provenienti da regioni e province diverse per 80 opere pittoriche, plastiche, sculture di grandi dimensioni ed installazioni.

- Infine, a Mogliano Veneto continua l'esposizione "Paesaggi - Le Forme della Coscienza".