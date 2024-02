Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra benessere, biologico, orchidee e giochi da tavolo

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Cessalto continua la 38° Festa di San Valentino con stand gastronomico di carne e pesce, musica e balli.

- A Santa Lucia di Piave torna la Fiera Benessere & Bio, due giorni dedicati al benessere e biologico, che ospita anche un angolo dedicato allo "Shakti pranic healing".

- A Maserada di Piave torna "Maserada in Gioco 2024" con la sua seconda edizione e giochi da tavolo e di ruolo per tutta la giornata.

- A Breda di Piave spazio a "Orchidee" dove, in un'atmosfera di pura passione orchidofila, esperti e principianti si incontrano per esplorare insieme il meraviglioso mondo delle orchidee in un'atmosfera rilassata e spensierata.

- Domenica a Godega di Sant'Urbano torna il consueto Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso, per i bambini e le famiglie, c'è la rassegna di spettacoli "Una fetta di teatro". Al Museo di Santa Caterina, invece, per CartaCarbone Susanna Tamaro presenta "Il vento soffia dove vuole", mentre al Museo Salce ecco "THAYAHT. Un futurismo di moda | Incontro a cura di Michele Vello". Poi, per i single, ecco anche "Pranzo di Carnevale trevigiano di socializzazione", mentre a Cà dei Carraresi c'è l'appuntamento con "Il consumo - Incontri culturali di ADVAR". D'interesse è poi anche la Collection Week di Aste33 dedicata ai collezionisti e durante la quale potersi aggiudicare oggetti d’antiquariato e modernariato, preziosi o rari.

- A Gaiarine, per le famiglie, spazio allo spettacolo "Popcorn a teatro - Capitan Sciabola e i pirati impreparati".

- A Silea inizia la rassegna "(Tra parentesi) Primavera fioriscono letture" con la sua 7^ edizione e con l’incontro “Splendente come una padella” che traccerà un itinerario attraverso i racconti di Amelie Nothomb, eccentrica scrittrice belga.

- A Mareno di Piave serata musicale con "Gegè Telesforo – Big Mama Legacy" al Corner Live.

- A Montebelluna, al Mattorosso, l'attesa è per "Elvis Presley Celebration" con scenografie suggestive e musica dal vivo.

- A Castelfranco Veneto, per la rassegna "Verso Poesia", c'è il concerto dedicato alle suggestioni dell'arpa con Anna Pasetti e i testi poetici di Catia Carlon.

- A Susegana ecco la serata "Swinging for Django", tre musicisti per un concerto che è più di un semplice tributo.

- A Conegliano ecco il "Concerto di cori" a favore degli alluvionati del comune di Conselice - Emilia Romagna 2022.

- A Vittorio Veneto, per i single, c'è la Pizzata di Carnevale.

- A San Fior è organizzata la serata "Marco Ballestracci: Black Boy Fly - Freedom Train 2024", il ciclismo, il razzismo, gli Stati Uniti del sud di ieri e di oggi.

- A tema escursioni, invece, ecco nel capoluogo "Treviso insolita: tour guidato fra leggende, misteri e curiosità", A San Pietro di Feletto "I tesori della Val Trippera" e a Volpago del Montello "Il risveglio della natura nei boschi del Montello".

MOSTRE

- A Treviso continua la mostra "Our Wonderful Country! Vacanze italiane" alla Collezione Salce. Attenzione poi anche all'esposizione "Oltre la forma" all'Associazione Culturale Lazzari, alla mostra "Flowers noise" di Massimo Barlettani a Cà dei Carraresi e alla mostra di Walter Marin "Tracce d’artista".

- A Villorba ecco a mostra “Allegory of Caritas (An Act of Love)” di Jan Fabre alla 21Gallery.

- A Montebelluna, al MEVE - Memoriale Veneto Grande Guerra, trova spazio la mostra "Memorie d'emigrazione".

- A Conegliano, a Palazzo Sarcinelli, c'è la mostra "Giorgio De Chirico. Metafisica continua" e anche l'esposizione “Nacqui per vivere. Vissi per morire. Il mondo riflesso nelle opere di Luigino Ostet” che volge al termine.

- A Vittorio Veneto, in Galleria Civica, c'è la mostra personale "Il segno" di Luigi Marcon.

- A Moriago della Battaglia, alla Casa del Musichiere, termina "Scintille d'infinito" quale mostra di Tobia Ravà.

- A Sernaglia della Battaglia continua la mostra “di Terra, di Acqua, di Cielo - I Palù del Quartier del Piave ed altre zone umide in Veneto”.

- A Pieve di Soligo apre la mostra fotografica "Cats in Venice". Una galleria di foto, tutte rigorosamente in bianco e nero, che ritraggono tutta la poesia dei gatti veneziani, immortalati nella loro vita quotidiana nella città più bella del mondo.

- A Monastier spazio alla mostra "Riflessi del Passato e Visioni del Presente".

- A San Pietro di Feletto c'è "Da un’altezza nuova…", mostra fotografica di Arcangelo Piai.

- Ad Asolo termina "Percorsi", mostra commemorativa personale di Maria Rosa Franzin.

- Infine, a Roncade c'è "America Dejavu", mostra di Lorenzo Speranzin.