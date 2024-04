Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra mercatini, fiori, sagre, birra e vino

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso, in Piazza Borsa, arriva "Campioni tutti i giorni - La Marca in movimento", un'occasione per trascorre una giornata all’insegna degli stili di vita sani e attivi e del divertimento. A Selvana, invece, continua la sagra locale con stand gastronomico e giochi da tavola per tutti.

- A Santa Lucia di Piave nel fine settimana c'è la 11^ Fiera della Birra Artigianale.

- A Visnà di Vazzola occhio alla 48^ Mostra dei vini con stand gastronomico, musica e balli.

- A Valdobbiadene continua la 52^ Mostra del Cartizze e Valdobbiadene DOCG di San Pietro di Barbozza.

- A Riese Pio X è il momento del Carbonara Day 2024.

- A Pederobba ecco il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo della 17^ Festa di Primavera.

- Ad Asolo tutto pronto per "Asolo Fiorita" per una domenica dedicata ai fiori, alle piante e alla vita all'aria aperta.

- A Villorba per le famiglie c'è il Circo Cesare Togni con acrobati, ballerine, giocolieri, trapezisti.

- A Maserada invece spazio alla "Pedalata ecologica", occasione unica per fare del bene all’ambiente divertendosi.

- Infine, alla rotonda di Badoere domenica torna il tradizionale Mercatino dell'antiquariato e collezionismo - Fiera dei trovarobe.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso, per gli amanti del teatro, ecco lo spettacolo "'Sai che banca! Pecunia non olet'' e anche "La storia dell’elefantino Babar e i racconti di Mamma Oca" per la rassegna Landscapes. Al Museo di Santa Caterina spazio poi a "[e]DesignFestival Reading Room".

- A Roncade va in scena "Party in Love" organizzato dal Coordinamento LGBTE di Treviso con l’obiettivo di veicolare un messaggio importante: no alle discriminazioni, all’odio e all’emarginazione, spazio invece alla valorizzazione positiva di tutte le unicità, all’amore e ai diritti.

- A Montebelluna non potete mancare a "Caro Professore..." per ricordare il moderno letterato Franco Zizola, così come al "Pranic Healing Day - Trattamenti gratuiti dimostrativi".

- A San Biagio di Callalta c'è "Monroe Experience" per un pomeriggio di meditazione esperienziale.

- A Quinto ecco la conferenza informativa "Non esiste l'inguaribile".

- A tema escursioni, invece, ecco a Vedelago "Escursione nel bellissimo Parco del Sile", a Caerano San Marco "Villa Di Rovero Majer: un viaggio nella storia e nella bellezza", a Revine Lago "Il parco dei Laghi di Revine e l'antica Via Maestra", ad Asolo "Il giardino segreto di Freya Stark" e a Conegliano "Visita a Villa Gera, capolavoro di Jappelli".

MOSTRE

- A Treviso continuano la mostra "Our Wonderful Country! Vacanze italiane" e “Futurismo di carta - Immaginare l’universo con l’arte della pubblicità” alla Collezione Salce. Presenti poi anche la mostra "Happy Ending" di Treviso Ricerca Arte alla Galleria l'Elefante, la mostra "Alchimia della materia" alla Associazione Culturale Lazzari, l'esposizione "Out of Place. Arte e storie dai campi rifugiati nel mondo" alle Gallerie delle Prigioni, mentre finisce "Artisti per i Diritti Umani - Basta massacri in Palestina e nel mondo" al circolo culturale OMC. Apre invece nel weekend la mostra “Un annuncio di speranza da Nagasaki” all'ospedale Cà Foncello.

- A Vittorio Veneto, in Galleria Civica, c'è la mostra personale "Il segno" di Luigi Marcon, mentre a Palazzo Todesco non perdetevi la mostra "The world we live in" con le fotografie di Fabio Bucciarelli.

- A Sernaglia della Battaglia continua la mostra “di Terra, di Acqua, di Cielo - I Palù del Quartier del Piave ed altre zone umide in Veneto”.

- A Pieve di Soligo termina la mostra fotografica "Cats in Venice". Una galleria di foto, tutte rigorosamente in bianco e nero, che ritraggono tutta la poesia dei gatti veneziani, immortalati nella loro vita quotidiana nella città più bella del mondo.

- A Roncade ecco la mostra "Tabula" di Paolo Loschi.

- A Maser continua la rassegna "Paolo Veronese e la moda del rinascimento" con le riproduzioni di abiti rinascimentali curata dallo storico del costume Michele Vello.

- Infine, ad Asolo continua "Scene di natura…divina", mostra in due atti di Gigliola Bessega.