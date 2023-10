Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: e l'ora delle Antiche Fiere di San Luca

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso tornano le Antiche Fiere di San Luca 2023 con tante bancarelle e tra dolci e specialità non mancherà lo stand della Gastronomia Albertini con oca arrosta, folpi con il sedano, bigoli in salsa e pasta al sugo d’oca, pasta e fagioli, trippe in brodo e pasticcio al radicchio, grigliate con polenta e baccalà. Ci sarà anche la fiera commerciale con 22 operatori e, ovviamente, le immancabili giostre del luna park per grandi e piccini. Per il XXXV Festival Organistico Internazionale “Città di Treviso e della Marca trevigiana” c'è poi, all’Organo dei Fratelli Serassi nella chiesa barocca di Sant’Agostino c'è Guy Bovet, mentre a Santa Lucia di Piave l'appuntamento è con l’organo Gaetano Zanfretta. All'Auditorium Santa Croce, invece, occhio al concerto “La Passione Rossa” - per flauto e altri strumenti - legato alla rassegna "Baroque Experience 2023". Infine, in centro città non mancate a Tiramisù in Loggia 2023 nel quale avrete la possibilità di assaggiare una selezione di tiramisù deliziosi dei Campioni delle precedenti edizioni della Tiramisù World Cup, dall’originale al creativo.

- A Miane è il momento della 79^ Festa dei Marroni di Combai tra artigianato, sport, cultura, arte e gastronomia.

- A Pederobba inizia la 49^ Mostra dei marroni del Monfenera con tanto di piatti a tema "castagna" e luna park.

- A Paese termina la Sagra del Rosario 2023 con fornito stand gastronomico e musica.

- A Villorba continua la Sagra di Fontane 2023 con stand gastronomico, chiosco con panini e birre, pesca di beneficenza e giostre per grandi e piccini. Al Centro Commerciale Panorama, invece, spazio a "Sportiamo" con la partecipazione di Madreperla Scuola di danza (FatChanceBellydance), Asd Studio Karate Jitsu, Asd Gymnasium e Asd Wejump.

- A Cavasagra di Vedelago termina la Sagra Madonna del Rosario con stand gastronomico, luna park, pista da ballo e musica.

- A Nervesa della Battaglia ecco la Sagra di Bidasio con stand gastronomico con specialità tipiche della tradizione.

- A Codognè domenica arriva la 23^ Festa della mela cotogna con la 6^ Fiera delle piccole produzioni locali venete.

- A Portobuffolè non mancate alla 23^ Rassegna dei vini del Piave e Livenza.

- A Susegana, alle Cantine Conte di Collalto, è tutto pronto per la Festa di fine vendemmia con tanto di musica, area giochi per bambini, food truck e molto altro ancora.

- A Mogliano Veneto attenzione all'Oktober Bier Fest tra tanta birra in allegria.

- A Vazzola c'è la Festa della Vendemmia, un'occasione per pranzare insieme all'insegna della convivialità.

- A Sarmede, per la rassegna Le Fiere del Teatro 2023 (alla sua 34^ edizione) appuntamento da non perdere con il Circo Patuf.

- A Castelfranco Veneto, al parco di Villa Bolasco, invece, continua la terza edizione di Omnefest (festival internazionale dedicato alla fotografia e alla scoperta del paesaggio contemporaneo) con molteplici mostre ed incontri.

- Infine, ad Asolo domenica torna il Mercatino dell'antiquariato e collezionismo.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso appuntamento al Teatro Comunale con il concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare.

- A Mareno di Piave c'è "Tipizzazione salivare, open day Admo in collaborazione con Avis".

- A San Zenone degli Ezzelini c'è il concerto tributo a Peter Brötzmann.

- A Valdobbiadene il concerto di MP Jazz Legacy by Val d'Oca.

- A Sernaglia della Battaglia prestate attenzione agli incontri "Come gli animali si adattano all’ambiente urbano" e "Scopriamo i Palù del Quartier del Piave".

- A Cison di Valmarino spazio a "F@Mu: Giornata delle famiglie al Museo".

- A Mogliano Veneto continuano poi gli appuntamenti con il 1° Festival Amici della Musica d’Autore.

- Per gli amanti di escursioni e passeggiate proponiamo: a Castelfranco Veneto "Le meraviglie di Parco Bolasco e la sua villa", a Conegliano "Villa Gera: il capolavoro di Jappelli"

MOSTRE

- A Treviso, a Cà dei Carraresi, non mancate alla mostra collettiva “FAMART. Futuro ambizioso Motivazione Arte” sull'arte contemporanea, mentre alla Associazione Culturale Lazzari trova spazio la mostra "Archetipo" di Giovanbattista Cilluffo e Sergio Marchioro.

- A Maser si avvia alla conclusione la Biennale d’Arte “Angelo Rossetto” ormai alla sua XV edizione.

- Ad Asolo spazio alla mostra collettiva "Intimità estetica, una ricerca condivisa".

- A Istrana, presso la sede del 51° Stormo, termina la mostra itinerante del centenario dell'Aeronautica Militare.

- A Meduna di Livenza finisce la retrospettiva sul''artista Loris Reschiotto.

- A Crocetta del montello c'è la mostra “GenerAzione Grave”. L’intento dell’iniziativa è quello di mostrare ai visitatori cosa sono le Grave di Ciano e quale sia il loro valore dal punto di vista naturalistico, ecologico, ambientale e storico.

- A Montebelluna, a Villa Romivo, spazio alla mostra "Francisco Goya. Los Caprichos - I Capricci" che comprende quindici incisioni delle 80 realizzate ad acquaforte e acquatinta da Francisco Goya e date alle stampe nel 1799.

- Infine, a Mogliano Veneto termina la mostra "Vorrei...il desiderio" e continua invece "Paesaggi - Le Forme della Coscienza".