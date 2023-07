Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra street food, birra, musica e motori

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso, per tutti gli amanti delle auto e del tuning, non perdetevi l'appuntamento con "Racewars Land 2023", quest'anno negli spazi di OpenDream. Ci saranno tantissimi bolidi, il consueto motor show, tanta musica e persino stand gastronomici ed espositivi.

- A Casale sul Sile è all-in sulla 45^ Sagra dei Peri di Conscio con tanto di stand enogastonomico (con carne alla griglia e gnocchi caserecci), pesca di beneficenza, enoteca e animazione per bambini. E, per i più giovani, c'è anche l'offerta del SubConscio Festival con musica sotto le stelle.

- A Montebelluna è tutto pronto per il Buffalo Music Festival tra birre, street food e tanti dolci.

- A Silea si avvia al termine il "Restera'n'Fest" nel fantastico contesto della Restera, una grande festa di musica, intrattenimento e ottimo menù (ovviamente a base di…sardee).

- A Povegliano termina "Musica a tutta birra!" con tanto di stand gastronomico e buona musica dal vivo.

- A Cornuda va in scena "Summer Edition | Birra nel Bosco" con truck food di ogni genere, buona musica e birra artigianale.

- A Quinto si avvia al termine la Festa sul Sile con la sua 37^ edizione per un appuntamento enogastronomico con proposte della tradizione estiva, spazi per i bambini e divertimento per tutti.

- A Maserada sul Piave non mancate alla 48° Fiera del Piave con musica, stand gastronomico e spettacoli vari.

- Ad Arcade c'è "Musica libera tutti 2023" per tre giorni di musica e street food.

- A Gaiarine inizia la Sagra paesana con stand gastronomico con specialità sia di pesce che di carne, oltre musica live ed il torneo di calcio saponato.

- A Zero Branco c'è il Festival "La Villa delle Meraviglie" con spettacoli, laboratori e giochi.

- A Codognè torna il "CJF - Park Edition 2023" con tre giorni di tanta musica e divertimento per tutti.

- Infine, ad Asolo domenica torna il consueto Mercatino dell'antiquariato e collezionismo.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso segnatevi la rassegna "Estate incantata 2023" con l'appuntamento del "Cinema all'aperto" che al Drive-In della Chiesa Votiva vedrà proiettato il film Minions 2. Nel weekend inizia poi anche “Gea - Gioiosaetamorosa” quale rassegna di teatro contemporaneo. In centro occhio poi anche a "Workshop Matcha – Storia, proprietà e preparazione" da Ikiya.

- A Riese Pio X arriva la rassegna di Centorizzonti estate 2023 - “Accadono sortilegi & sogni ragazzini” con lo spettacolo "Il poeta e il giullare".

- Ad Asolo, per il Festival Gioie Musicali, ci sono gli appuntamenti con il concerto del vincitore del concorso "Città Piove di Sacco", con la lezione-concerto di Roberto Prosseda e con l'incontro pubblico "Filmare la musica".

- A Castelfranco Veneto è l'ora di due appuntamenti davvero imperdibili co il concerto per i “20 anni” di Art Voice Academy e il concerto Musicall con le voci di Notre Dame de Paris.

- A Segusino per la rassegna “Crode, musica, parole, paesaggio” c'è Francis Cabrel in concerto.

- A Vedelago non perdetevi "Escape Story - L'eredità di Villa Emo" per una escape room che vi lascerà senza fiato.

- A Gaiarine occhio allo spettacolo "La commedia in barca" per la rassegna Teatro sotto le stelle.

- Infine, per gli amanti delle escursioni e delle visite guidate vi proponiamo: "Passeggiata al tramonto: dai laghi alla panchina gigante" a Revine Lago e "Visita ed escursione nel magico giardino di Astego, con labirinto!" a Pieve del Grappa.

MOSTRE

- A Treviso, alle Gallerie delle Prigioni, c'è la mostra "La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata". Al Museo Luigi Bailo continua poi la mostra "I Capolavori" di Arturo Martini, la più ampia, completa e ricca esposizione che è stata mai dedicata allo scultore trevigiano dai tempi della storica mostra del 1967, curata da Giuseppe Mazzotti. E ancora, alla Pizzeria Sant'Agostino ecco la mostra collettiva di pittura “Rinascere”. Infine, prestate attenzione anche all'esposizione "Metamorfosi" con le opere di Alessandro Murer e Francesco Stefan, alla nuova mostra di Paolo Socal a Cà dei Carraresi e alla mostra fotografica “Nel lento scorrere del fiume - Il Sile da Treviso alla laguna”.

- A Valdobbiadene c'è la mostra "Scuola delle Erbe" che prende spunto dall’erbario di 116 piante raccolte nel territorio del Cartizze.

- A Vittorio Veneto spazio alla mostra "Poppi Ranchetti. Il pieno e il vuoto".

- A Villorba, infine, occhio alla mostra "Teuta" di Matteo Valerio che delinea un paesaggio tessile di grandi vele e ampie tele patchwork che entrano metaforicamente in dialogo con il passato produttivo della ex filanda serica. Spazio poi anche a "United Intermural Artists", la più grande mostra in Italia dedicata da una galleria privata (21Gallery) all’intermural art statunitense.