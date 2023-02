Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra carri mascherati, birre inglesi, gothic e steampunk

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- Per Carnevali di Marca, l'appuntamento con le sfilate dei carri mascherati è per Sant’Angelo di Treviso (sabato), Zenson di Piave (sabato in notturna), Cornuda (domenica), Roncade (domenica), Vittorio Veneto (sabato evento per famiglie, domenica sfilata), Conegliano (sabato 18 e domenica 19 eventi per famiglie), Maserada sul Piave (sabato con la Maskerada 2023 - Sfilata dei carri mascherati) e Treviso (sabato 18 e domenica 19 eventi per famiglie). A questi si aggiungono il Carnevale al Parco degli Alberi Parlanti e "Carnevale 2023" a Castelfranco Veneto.

- A San Vendemiano è in programma la "Festa delle birre inglesi" con a disposizione 6 birre in pompa, 1 per caduta e diversi Key keg.

- A Guizza di San Polo di Piave ultimi giorni per la 100^ Festa della Madonna di Lourdes con stand gastronomico con tanto di specialità radicchio rosso, di una mostra fotografica, di un concerto di campane e di uno spettacolo pirotecnico.

- A Cessalto continua la 37^ Festa di San Valentino con stand gastronomico di carne (anche galletto e stinco) e pesce, balli e orchestre.

- A Santa Lucia di Piave torna "Gothika", la principale fiera Gothic e steampunk in Italia torna con la VI° edizione. Con oltre 50 stand, mercato con abbigliamento, accessori, oggettistica, decorazioni, libri, dischi, esoterica e intrattenimento musicale.

- A Godega di Sant'Urbano domenica torna il consueto Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.

- A Conegliano c'è il 34° International Judo Thophy Vittorio Veneto alla Zoppas Arena.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso, al Teatro Sant'Anna, occhio allo spettacolo "La fame di Arlecchino”. In centro, invece, da Ikiya spazio all'incontro "Il tè verde matcha – Storia e workshop sulla sua preparazione" e al Teatro Comunale Verdi torna protagonista con "Il Trovatore", mentre in Fonderia all'Home per i più festaioli c'è il "Pillow Party" e da Radika il "Rdka Jack | L'aperitivo sessualmente spettacolare" e anche il "Carnival Superheroes". E ancora, al Cso Django spazio alla serata "The Obscure Music Club | Carnival Discotec".

- A Mogliano Veneto la Compagnia Arlecchino presenta lo spettacolo "Xe rivà el castigamati".

- A Francenigo di Gaiarine lo spettacolo "Nei panni di Cyrano".

- Al Bhr di Quinto c'è "Il Filo di Simo", serata di beneficenza per parlare di depressione...strappando un sorriso.

- A Cison di Valmarino attenzione a "The New Social Aperitif", il nuovo aperitivo in lingua a CastelBrando.

- A Montebelluna spazio al live di Federico Poggipollini al Mattorosso.

- A Nervesa della Battaglia da Giusti Wine c'è "San Valentino nel Montello".

- A Vittorio Veneto la "Degustazione in maschera" alle Vigne di Sarah e in centro città "M'illumino di meno" - "A luci spente…Nel museo" al Museo della Battaglia.

- A Carbonera arriva il "Carnevale a Villa Tiepolo Passi: dietro la maschera, popolo e patrizi".

- Ad Asolo occhio al "Carnevale al museo - Laboratorio per bambini".

- Infine, per gli amanti delle escursioni vi proponiamo a Treviso "Visita al Bastione di Santa Sofia e San Tomaso", a Farra di Soligo "L’angolo selvaggio dei Colli del Prosecco" e a Borso del Grappa "Ai piedi del grappa tra suggestivi santuari, storia e natura".

MOSTRE

- A Treviso c'è spazio per la mostra "Antonio Carlini (1859-1945) - Il Maestro di Arturo Martini" al Museo Bailo, la mostra "Forme oniriche" di Francesco Stefan al Liceo Artistico e a Cà dei Carraresi termina la mostra "Alexander Kanevsky e i grandi maestri".

- A Sarmede non perdetevi la tradizionale Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia con la sua 40^ edizione dal titolo "Le Immagini della Fantasia". L'esposizione presenta 350 opere di oltre trenta artisti, provenienti da 15 differenti Paesi.

- A Villorba, alla 21Gallery c'è l'esposizione "Incontri ravvicinati" di Cristiano Pintaldi, uno dei più interessanti ed affermati pittori italiani della generazione emersa negli anni ’90 e anche la mostra fotografica "Goli Otok - L’isola degli orrori".

- A Palazzo Todesco di Vittorio Veneto spazio all'esposizione fotografica su Albino Luciani.

- A Conegliano, in quel di Palazzo Sarcinelli, continua la mostra "Paparazzo Superstar" del noto fotografo Ron Galella. Si tratta della prima retrospettiva al mondo (da oltre 180 foto) sul grande fotografo/paparazzo statunitense di origini italiane.

- A Oderzo la mostra "Divine - Ritratto d’attrici dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 1932 – 2018", con immagini che raccontano il ruolo delle donne nella storia del cinema e rievocano la bellezza, il fascino e l’emozione del tappeto rosso, e anche l'esposizione "Fuori dal quadro" quale personale di Orbs-Fabio Brusadin.

- A Castelfranco Veneto la mostra "La beffa. Canova e Giorgione, storia di un autoritratto" al Museo Casa Giorgione e l'esposizione collettiva di pittura “Foibe, quando la storia si ripete” per la Giornata del Ricordo.

- A Mogliano Veneto la Giornata della Memoria 2023 porta alla mostra d'arte "Ascolta mondo" sull'Olocausto.

- A San Biagio di Callalta, per la Giornata del Ricordo, al polo Scholè c'è la mostra dedicata a “Gli Otto, l’isola degli orrori”.

- A Sernaglia della Battaglia la mostra "Storia degli zattieri del fiume Piave" che ripercorre la storica attività che permetteva il trasporto, tramite zattere, del legname ed altri merci dal bellunese a Venezia sfruttando la via dell’acqua.

- A Moriago della Battaglia, alla Casa del Musichiere, la mostra “Mutamenti”.