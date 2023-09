Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra sagre, vino, tiramisù e visite guidate

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso l'attenzione è tutta per il Tiramisù Day 2023, per una domenica all’insegna della dolcezza e della convivialità dedicata per al dolce più iconico della città. In Ghirada, invece, c'è il 2° Memorial Adelina Corbanese – Il tocco di Ade per una giornata dedicata al rugby. Per il XXXV Festival Organistico Internazionale “Città di Treviso e della Marca trevigiana” c'è poi la "Promenade Organistica", mentre al Museo di Santa Caterina occhio ai concerti legati alla rassegna "Baroque Experience 2023".

- A Ponzano Veneto non perdete l'International Street Food con i migliori street food, tanta birra e persino dolci.

- A Paese attenzione alla Sagra del Rosario 2023 con fornito stand gastronomico e musica.

- A Villorba c'è la Sagra di Fontane 2023 con stand gastronomico, chiosco con panini e birre, pesca di beneficenza e giostre per grandi e piccini. Al Centro Commerciale Panorama, invece, spazio a "Sportiamo" con la partecipazione di Team Italia Studio Danze Treviso, Asd Treviso Ring Box e Pink Up MoitoFit (fitness).

- A Castelfranco Veneto non mancate alla "Fiera nazionale del vino" nella quale i partecipanti, oltre a degustare e imparare la cultura del vino, potranno acquistare durante la fiera le bottiglie direttamente dai produttori. Al parco di Villa Bolasco, invece, continua la terza edizione di Omnefest (festival internazionale dedicato alla fotografia e alla scoperta del paesaggio contemporaneo) con molteplici mostre ed incontri.

- A Montebelluna è l'ora di "Scozia in tour - Regioni d'Europa" con tanto di street food internazionale e mercatino.

- A Spresiano spazio alla Sagra S. Rosario - Festeggiamenti di Ottobre con stand gastronomico, tradizionale fiera mercato, luna park e canti popolari.

- A Cavasagra di Vedelago continua la Sagra Madonna del Rosario con stand gastronomico, luna park, pista da ballo e musica.

- A Vittorio Veneto è tutto pronto per la "Passeggiata in Rosa" per l'Ottobre in Rosa della LILT dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

- Infine, alla Rotonda di Badoere domenica torna il Mercatino dell'antiquariato e collezionismo.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Conegliano Giulio Casale torna al Radiogolden con le “Canzoni per non arrendersi”.

- A Pieve di Soligo, per il Combinazioni Festival, appuntamento con la proiezione del cortometraggio "Beauty storytellers. Una notte da ricordare" e con l'incontro "La mia libertà comincia se inizia la tua. Contro l'obbligo alla libertà".

- A Silea arriva, per tutti i bimbi, il mondo di CoComelon con un imperdibile Meet&Greet.

- A Pezzan di Istrana si completano gli appuntamenti con il Circo Patuf con un carico di simpatia per tutti.

- A Villorba, alla Cantina Pizzolato, c'è il Bio-Tour "Profumo di Mosto" dedicato alla vendemmia.

- A Carbonera, per gli amanti della musica, spazio a Trap Boiler Room by ONTHECORNER.

- A Gaiarine occhio all'incontro "Augusto Daolio - Musicista, poeta, pittore" in memoria dell'indimenticato cantante dei Nomadi .

- A Casier ecco il 1° Torneo di dama italiana per bambini/ragazzi.

- Per gli amanti di escursioni e passeggiate proponiamo: nel capoluogo "Treviso insolita: tour guidato fra leggende, misteri e curiosità", "Da porta a porta, sopra e sotto le mura” e "Treviso meta d’artisti"; a Caerano "Villa Di Rovero Majer: un viaggio nella storia e nella bellezza"; a Pederobba "Tra dolci colli e castagni secolari".

MOSTRE

- A Treviso, a Cà dei Carraresi, non mancate alla mostra collettiva “FAMART. Futuro ambizioso Motivazione Arte” sull'arte contemporanea, mentre alla Associazione Culturale Lazzari trova spazio la mostra "Archetipo" di Giovanbattista Cilluffo e Sergio Marchioro.

- A Valdobbiadene termina la mostra "Scuola delle Erbe" che prende spunto dall’erbario di 116 piante raccolte nel territorio del Cartizze.

- Ad Asolo spazio alla mostra collettiva "Intimità estetica, una ricerca condivisa".

- A San Pietro di Feletto, alla Galleria dell'Eremo, volge al termine la mostra retrospettiva "Il giardino di Armida" di Mario Albanese.

- A Oderzo, presso Palazzo Foscolo, termina l'esposizione "Premio Architettura Città di Oderzo" dedicata ai progetti vincitori e segnalati.

- A Meduna di Livenza ecco la retrospettiva sul''artista Loris Reschiotto.

- A Crocetta del montello c'è la mostra “GenerAzione Grave”. L’intento dell’iniziativa è quello di mostrare ai visitatori cosa sono le Grave di Ciano e quale sia il loro valore dal punto di vista naturalistico, ecologico, ambientale e storico.

- A Montebelluna, a Villa Romivo, spazio alla mostra "Francisco Goya. Los Caprichos - I Capricci" che comprende quindici incisioni delle 80 realizzate ad acquaforte e acquatinta da Francisco Goya e date alle stampe nel 1799.

- A Villorba termina "United Intermural Artists", la più grande mostra in Italia dedicata da una galleria privata (21Gallery) all’intermural art statunitense.

- Infine, a Mogliano Veneto la mostra "Vorrei...il desiderio".