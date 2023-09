Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra sagre, finger food e teatro di strada

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso termina l'annuale Sagra di Santa Bona nell'omonimo quartiere mentre inizia la 43^ Sagra dell'Addolorata-San Paè in festa. Il tutto tra musica, cibo e birra. In centro città, invece, potete ancora ammirare le fotografie del Treviso Photographic Festival alla sua 6^ edizione. In Ghirada, poi, spazio a "Familiando 2023 - Famiglie in festa" (con anche il prof influencer di BarbaSophia), manifestazione ludico-ricreativa per una giornata all'insegna della festa per far incontrare e mettere in relazione genitori, bambini e ragazzi condividendo momenti di riflessione, di gioco e di intrattenimento per grandi e piccoli,oltre a laboratori creativi, gonfiabili, sfide sportive e giochi di gruppo. E ancora, non scordatevi della "Treviso Fancy Women Bike Ride 2023", una pedalata tutta al femminile che si svolgerà contemporaneamente in più di 200 città del mondo per chiedere più spazio per le donne in strada, in città e nella società. Infine, alla scuola di musica Manzato c'è un “Open Day” di prove aperte per la rassegna "Stanze della Musica".

- A Montebelluna è tutto pronto per la "Montebelluna in Rosa" con la sua 5^ edizione. Di corsa o camminando, donne, uomini e bambini, tutti insieme per la solidarietà e la prevenzione.

- A Castelfranco Veneto attenzione alla 43^ Passeggiata del Giorgione. Q?uest'anno l'edizione si ingrandisce con il Giorgione Green Village che propone animazione per grandi e piccini, laboratori green per i bambini, stand ed area defaticamento con possibilità di massaggi dopo la passeggiata.

- A Silea continua il The Rock Music Circus che per questo quarto ed ultimo weekend porta sul palco The Numbers - The Who Tribute Band e Ian Paice & Stef Burns in “Deep Purple Night”.

- A Carbonera torna "Co i piè descalsi", festival internazionale delle arti performative e del teatro di strada alla sua 25^ edizione.

- A Giavera del Montello, a Villa Wassermann, è l'ora della "Festa Rossa 2023", la festa provinciale di Rifondazione Comunista con grandi ospiti e temi di attualità, oltre a momenti di convivialità e cultura.

- A Volpago del Montello occhio a "Sagra Selva 2023 - Sagra della Santa Croce" con tanto di stand gastronomico e luna park.

- Ad Asolo nel fine settimana c'è Sapori asolani - Villa d'Asolo in festa con stand gastronomico, pesca di beneficenza, balli e dj set.

- A Conegliano non mancate al Finger Food Festival Conegliano con un universo di nuovi gusti, di profumi e di musica.

- A Villorba segnatevi “Punto di Gusto” alla sua 1^ edizione, vero e proprio viaggio tra i prodotti enogastronomici delle Regioni italiane.

- A Cimadolmo c'è la 36^ Festa del pesce e delle nostre acque con stand gastronomico di specialità di pesce, musica, balli e giochi gonfiabili.

- A Riese Pio X c'è il 30° Palio dei Mussi - Sagra di San Matteo con stand gastronomico, sfilate storiche, orchestre e balli.

- A Monastier c'è "Fiera Vegetariana" alla sua 7^ edizione con stand gastronomico, conferenze e spazi espositivi.

- A Santa Lucia di Piave c'è "CVBexpo", la manifestazione biennale dedicata alla termoidraulica e all’arredobagno.

- A Casale sul Sile torna il XXXV Festival Organistico Internazionale “Città di Treviso e della Marca trevigiana”.

- A San Biagio di Callalta tutte le famiglie sono chiamate alla Festa dello Sport 2023 nel quale si potranno provare le varie discipline sportive.

- In tutta la Marca trevigiana c'è poi il Combinazioni Festival con molteplici appuntamenti lungo tutto il fine settimana. Questo l'elenco: "E' la stampa, bellezza" (incontro con Carlo Verdelli intervistato da Daniele Ferrazza); "Lungo la Superstrada Pedemontana. In cammino tra libertà e paesaggio" (passeggiata con Matteo Melchiorre e accompagnamenti musicali di Tommaso Sogne e Nelso Salton); "DeSidera" (concerto all'alba di Cristina Donà con Saverio Lanza); "Steli" (performance di e con Stalker Teatro); "Intelligenza artificiale e libertà, un legame complesso" (incontro con Andrea Loreggia e Stefano Quintarelli, modera Francesca Iannelli); "Siamo davvero liberi? Che cosa dice la scienza" (incontro con Andrea Lavazza e Pietro Pietrini) e "Songs of freedom" (spettacolo di musica e teatro di e con l’Accademia dei Folli).

- Infine, a Godega di Sant'Urbano domenica torna il Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A San Zenone degli Ezzelini, per la rassegna Centorizzonti Estate 2023, spazio a “Anguane, salbanei, strie, striossi, maranteghe e rumaossi” quale spettacolo tra miti e leggende della tradizione contadina.

- Per gli amanti di escursioni e passeggiate proponiamo: "Visita guidata a Villa Tiepolo Passi" a Carbonera; "Tour guidato di Serravalle con visita alla chiesa di San Giovanni Battista" a Vittorio Veneto; "In bici lungo il Sile tra natura, ville e antichi mestieri" a Casale sul Sile; "Le domeniche di settembre alla Villa di Maser"; "Castelfranco e l’arte della scrittura"; "Asolo medievale: passeggiata dal castello alla rocca" e nel capoluogo "Treviso meta d’artisti - Visite guidate in centro storico" e "Tour di Treviso nel Sottosopra".

MOSTRE

- A Treviso, alle Gallerie delle Prigioni, volge al termine la mostra "La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata", mentre al Museo Luigi Bailo continua poi la mostra "I Capolavori" di Arturo Martini, la più ampia, completa e ricca esposizione che è stata mai dedicata allo scultore trevigiano dai tempi della storica mostra del 1967, curata da Giuseppe Mazzotti.

- A Valdobbiadene c'è la mostra "Scuola delle Erbe" che prende spunto dall’erbario di 116 piante raccolte nel territorio del Cartizze.

- A Sernaglia della Battaglia la mostra di pittura “Per-corsi” di Loris Giotto.

- A San Pietro di Feletto, alla Galleria dell'Eremo, la mostra retrospettiva "Il giardino di Armida" di Mario Albanese.

- A Conegliano, a Palazzo Sarcinelli, spazio alla mostra fotografica "Io abito qui". Sulle pareti trovano posto oltre 120 fotografie divise in 19 progetti interpretati e sviluppati in modo molto diversificato

- A Crocetta del montello ecco la mostra “GenerAzione Grave”. L’intento dell’iniziativa è quello di mostrare ai visitatori cosa sono le Grave di Ciano e quale sia il loro valore dal punto di vista naturalistico, ecologico, ambientale e storico.

- Al MeVe di Montebelluna la mostra "Scritto nel paesaggio" - Luoghi, tracce e memorie della Prima Guerra Mondiale nelle Dolomiti di Sesto.

- A Maser l'esposizione "Il colorismo del Veronese", un viaggio alla scoperta dell'uso del colore nella pittura veneta del '500.

- A Villorba, infine, occhio a "United Intermural Artists", la più grande mostra in Italia dedicata da una galleria privata (21Gallery) all’intermural art statunitense.